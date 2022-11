Zaccagni-Nasti, c’è attesa per il lieto evento. E Immobile li prende in giro…

ROMA - Mattia Zaccagni e Chiara Nasti in visita a casa Immobile. L’ala della Lazio ha preso in braccio il piccolo Andrea, ultimo arrivato nella famiglia del bomber biancoceleste. Per Mattia sono prove generali da papà. E Ciro lo prende in giro con una foto su Instagram: “Tanto auguri a Mattia e Chiara…”. Ma in realtà, per il loro liete evento, c’è ancora da aspettare qualche settimana. La Nasti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato due scatti con Mattia che tiene la pancia alla compagna. La didascalia. “Mamma e papà, ti amo amore”. Tutti in attesa del lieto evento. Il bambino, che nascerà tra qualche settimana, si chiamerà Thiago. A quanto pare un omaggio a Messi, da sempre idolo del giocatore laziale, che ha chiamato uno dei suoi tre bambini proprio così.