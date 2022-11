Il tweet della Lazio sul derby che cita Verdone e fa infuriare i tifosi della Roma

ROMA - Derby finito? A Roma non succede praticamente mai. La Lazio sui social posta il video di Radu protagonista a modo suo della partita di domenica. Il dispetto a Rui Patricio, con la palla nascosta, è una delle immagini più virali di questi giorni. E la società, con un post, ha voluto esaltare quel momento. L’MVP biancoceleste della straccitadina è proprio il romeno. Palla c’è e palla non c’è, poi il ghigno. E la citazione che usa la Lazio sui social è quella del personaggio Mimmo, interpretato da Carlo Verdone, in ‘Bianco, Rosso e Verdone: “Un cognome come soriso, rise, risata, come ve viè da ride...". Scatenati i tifosi della Lazio, che hanno proprio votato Radu come miglior giocatore del derby. E tra i commenti c’è anche quello di Romagnoli: “Stefan Radu sei il numero 1!”. Se la ride invece Mattia Zaccagni che usa le emoji della faccina con le lacrime agli occhi. Il derby infinito di Roma, che dura da sempre, non finisce proprio mai.