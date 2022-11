Lazio, Sarri senza Zaccagni: ecco le soluzioni per il match con il Monza

ROMA - Mattia Zaccagni out per il Monza. Affaticamento al polpaccio, situazione da monitorare tra oggi e domani con dei controlli clinici. E c’è Pedro non al meglio per un indurimento al polpaccio. Nel derby ha chiesto il cambio per evitare guai muscolari seri, ma già ieri stava meglio. C’è la Juve all’orizzonte e domani sera all’Olimpico potrebbe essere risparmiato. E Immobile? Ciro andrà sicuramente in panchina e possibile un impiego in campo per una ventina di minuti. Non è ancora al top della forma, serve rodaggio per sentirsi pronto per la Juve.