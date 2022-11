Lazio, Zaccagni salta il Monza. Romero firma e gioca

ROMA - La notizia buona : Luka Romero , 18 anni da compiere tra pochi giorni e in scadenza di contratto, è vicinissimo al rinnovo. La notizia cattiva : Mattia Zaccagni salta il Monza, sospetto stiramento al polpaccio, tra oggi e domani verrà sottoposto agli accertamenti clinici alla Paideia. Nella migliore delle ipotesi, si tratterebbe di un affaticamento e Sarri punterebbe sul suo recupero per la Juve. Nella peggiore, tornerà a gennaio. Resta aperto il rebus sul tridente da allestire domani sera all’Olimpico. Il ko di Zaccagni si aggiunge al polpaccio indurito di Pedro e alla riabilitazione di Immobile, in panchina nel derby con la Roma soltanto per stare, anche fisicamente, accanto alla squadra. Ciro sta meglio, ma ieri si è allenato ancora in modo differenziato, non con il gruppo. Sarri, peraltro, ha risparmiato i titolari impiegati nel derby. Gestione delle risorse e delle energie. Si punta all’ultimo sforzo prima della sosta del campionato.

Lazio, Qatar e paternità: Milinkovic scalpita

A mezzo servizio

Immobile, se oggi si allenerà con la squadra a pieno regime, verrà convocato. Non certo per giocare dal primo minuto. E’ scontato possa trovare posto in panchina. Andrà valutata l’ipotesi di un suo impiego negli ultimi 20-30 minuti, a seconda del risultato e delle sensazioni. Sarebbe un rodaggio utile a scaldarlo verso il posticipo di domenica all’Allianz con la Juve. Sarri deve verificare le condizioni di Pedro. Lo spagnolo nel derby ha chiesto il cambio per evitare danni muscolari: polpaccio indolenzito. Ieri stava meglio. Ci sono possibilità di impiego, ma non è al top e vale il solito discorso. Bisogna evitare infortuni e calcolare la Juve. Felipe Anderson ha giocato senza soste e turnover, avrebbe bisogno di riposo, ma è l’unico punto fermo dell’attacco. Cancellieri, non sembrano esserci dubbi, giocherà dall’inizio al posto di Pedro (se partirà dalla panchina) o di Zaccagni, sicuro assente. Ha dato dei segnali importanti nel derby dopo la prova in chiaroscuro di Rotterdam.

Contratto

Potrebbe anche toccare a Luka Romero, espulso in Olanda (dove era stato in ballottaggio con Cancellieri), entrato bene nel derby. Firma e gioca? Ci sta. Il tema rinnovo lo avrebbe preso in carico Lotito, dicono a Formello. Di sicuro Sarri ha spinto. Luka compirà 18 anni il 18 novembre. E’ vicinissimo alla firma. La Lazio intende blindarlo raggiungendo l’intesa con Ramadani, il suo agente. Sono i giorni di Romero, Sarri ha solo tre attaccanti sicuri per battere il Monza e continuare a sognare la Champions. Le altre due possibilità per l’attacco farebbero parte del nuovo trasformismo di Mau: Milinkovic o Luis Alberto centravanti.