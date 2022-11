Lazio, infortunio Zaccagni: il comunicato sulle sue condizioni

ROMA - “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale”. Questo il comunicato da parte della società biancoceleste sulle condizioni dell’ex Verona. Non sarà in campo per il match con il Monza di giovedì sera, proverà a rimettersi a disposizione per la partita con la Juve di domenica. Altrimenti arrivederci al 2023. Sarri intanto studia le alternative in attacco. Immobile non è ancora pronto per tornare titolare, Pedro ha un affaticamento al polpaccio. Probabile tridente offensivo contro la squadra di Palladino composto da Cancellieri, Felipe Anderson e Luka Romero.