Lazio, Cataldi: "Il derby ci regala consapevolezza. Ora testa al Monza"

ROMA - Nel derby ha guidato il centrocampo della Lazio con la fascia di capitano sul braccio. Ora Danilo Cataldi è pronto ad affrontare il Monza , nel posticipo della quattordicesima giornata di serie A. Il centrocampista romano, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club, ha parlato del successo contro la Roma e del prossimo impegno contro i brianzoli. "Cosa ci lascia il derby? La consapevolezza che anche non giocando come sappiamo., perchè secondo me nel derby non abbiamo fatto una gara tecnicamente alla nostra portata e possiamo fare molto meglio, riusciamo comunque a portare a casa il risultato. Grazie allo spirito di gruppo, alla concentrazione di tutti: chi è entrato e chi ha giocato. L’insieme del gruppo ha fatto sì che anche in una partita sporca, fatta di contrasti e aggressività, abbiamo portato casa il risultato”.

"Conosco Palladino, sarà dura"

Contro il Monza sarà fondamentale evitare cali di concentrazione. "Se non dovessimo interpretare la partita come fatto con la Roma, vuol dire che non abbiamo imparato nulla dal passato. Abbiamo fatto due mesi ottimi in cui abbiamo sbagliato forse una mezz’ora a livello di concentrazione. Con il Feyenoord non penso che l’abbiamo sbagliata: abbiamo fatto una buona partita e siamo stati puniti da un episodio. Penso che dobbiamo entrare in campo come abbiamo fatto domenica e come sempre fatto in stagione. Il Monza? Sarà una gara combattuta. So come lavora Palladino: ci conosciamo e ci siamo sentiti quando è diventato tecnico del Monza. Sarà una gara difficile. Conosco come imposta le partite e qual è il suo modo di vedere il calcio e immagino che cercherà di fare la partita. Non verrà a proteggersi, ma è uno che sa il fatto suo. Mi aspetto sicuramente una partita complicata”.