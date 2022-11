Lazio, Marusic: "L'euforia del derby usiamola per battere il Monza!"

ROMA - "Mi aspetto una gara molto difficile, loro vengono da un successo fondamentale e vorranno ottenere altri punti pesanti. Noi però, entreremo in campo con l'atteggiamento giusto e tanta voglia di vincere". Parole da leader di Adam Marusic, il giocatore con più presenze fin qui nella rosa di Maurizio Sarri. La Lazio non può fare a meno del terzino. Nel match program che anticipa la sfida con il Monza ha commentato: "Sicuramente contro la Roma abbiamo fatto una grande gara, grazie al lavoro di tutta la squadra: qui ho imparato che i derby non si giocano, ma si vincono. Vincere una partita così lascia una sensazione speciale. Vincerla ti lascia addosso una grande carica che però dovremo essere bravi a trasformare in concentrazione per il Monza. Il nostro successo nel derby è stato importante ma confermarsi lo sarebbe ancora di più".