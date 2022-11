Lazio-Monza: Immobile nella lista dei convocati di Sarri

ROMA - Ciro Immobile c'è! L'attaccante biancoceleste, così come era accaduto anche domenica in occasione del derby contro la Roma, fa parte dell'elenco dei convocati diramato dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in vista della gara contro il Monza valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Il capitano della Lazio, che ieri ha lavorato per la prima volta con il resto del gruppo, sarà a disposizione dell'allenatore toscano. Deciderà Sarri se utilizzarlo o meno nel corso della gara. Anche gli acciaccati Lazzari, Pedro e Luis Alberto, fanno regolarmente parte della lista dei convocati.