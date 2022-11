Lazio, Immobile accelera: colloquio con Sarri, punta la Juve

ROMA - Fremeva, non vedeva l’ora di rientrare. Il gol di Luka Romero, oltre a strappargli un sorriso, lo ha costretto a prolungare il riscaldamento. Mancavano 20 minuti e Sarri, come ha spiegato nella notte dell’Olimpico, aveva già fatto quattro sostituzione. Restava un cambio possibile. Logico (e condivisibile) attendere. Così ha fatto Mau, aspettando il 41’ del secondo tempo per inserire Ciro al posto di Pedro. Quattro più quattro di recupero. Il rodaggio, inizialmente, era stato previsto di 15 o 20 minuti. Il giusto per riprendere confidenza e proiettarsi sul posticipo di domani all’Allianz Stadium con la Juve.

Lazio, re Immobile è tornato e punta la Juve: "Lottiamo insieme" Tenuta Immobile avrebbe preferito un assaggio più corposo con il Monza a quasi un mese di distanza dallo stiramento. Ieri, per convincere Sarri, ha forzato e accelerato in allenamento. Un colloquio tra il capitano e il tecnico ha chiuso la seduta di lavoro. Ciro ha capito e ha compreso le ragioni di Mau. Non sempre le staffette o i piani studiati a tavolino possono essere rispettati decifrando la trama e l’imponderabile di una partita. Questo lo sa benissimo anche il centravanti della Lazio, per ruolo e responsabilità chiamato a fungere da esempio all’interno del gruppo. Domani, al tramonto della prima fase della stagione e nell’imminenza della pausa dovuta al Mondiale, tornerà a giocare dall’inizio. Per quanto non è dato sapere: cinquanta o sessanta minuti, non di più. La condizione non è ottimale, la tenuta non garantisce l’intera partita, le circostanze lo stanno spingendo verso un posto da titolare, anche se Sarri mantiene le valutazioni aperte. Si terrebbe Ciro di scorta solo nel caso in cui Zaccagni fosse arruolabile. In realtà l’ex Verona, bloccato da un trauma distrattivo al polpaccio, difficilmente sarà disponibile. Questa mattina sosterrà un provino a Formello, ma le chances sono ridotte.