Milinkovic, notte sbagliata. E il popolo Juve lo chiama

Gli applausi al contrario hanno fatto da contrasto alla sua esibizione mogia, senza magia. Li ha ricevuti dallo Stadium, sanno di corteggiamento juventino, di acclamazione di mercato. I laziali, per quanto adorino Milinkovic e non si sognerebbero mai di contestarlo, si sono infastiditi per l'ovazione dei tifosi bianconeri e si sono indispettiti perché s'aspettavano un contributo diverso dal Sergente-capitano. Ma cominciamo dalla fine. Il ko di Sergej per il colpo alla tibia destra sembra essersi rivelato solo colpa di una botta, non mette a rischio il Mondiale. Quando Sergej è caduto a terra s'è temuto per lui e per il suo sogno. Ripartiamo dall'inizio: dopo la squalifica-derby non s'è più visto il vero Sergente. Che abbia affrettato, inconsciamente, la partenza per il Qatar è un dubbio insinuante. Anche Milinkovic è un eroe che ogni tanto ci ricorda quanto sia difficile esserlo sempre giocando e rigiocando, soprattutto alla vigilia di un appuntamento Mondiale. Non è riuscito a prendere campo contro il Monza e neppure a Torino, contro due squadre diverse, agli antipodi in tutto. Non è riuscito a garantire i suoi strappi gladiatori, le parabole che conosciamo. Allo Stadium s'è macchiato di quell'errore in costruzione che è costato il primo gol di Kean. Aveva Rabiot davanti, s'è allungato troppo il pallone e se l'è fatto sfilare senza neppure reagire facendo valere il suo fisico, la sua forza.