Pedro in scadenza: chiede tempo alla Lazio

Contratto

Il suo contratto però è in scadenza al termine della stagione in corso e ancora non è stato deciso cosa succederà in quella dopo. Ci sarebbe un’opzione in favore del club biancoceleste per rinnovare di un anno in automatico, ma la decisione sarà presa in ogni caso insieme al giocatore: «Non lo so - ha detto al termine del match perso con la Juventus a Torino - se resterò qui anche il prossimo anno. Non mi va di dire adesso “sì”, perché poi magari vengono prese scelte differenti. Ho parlato di recente con il presidente, gli ho detto che stiamo lavorando bene e che non è il momento di parlarne. Sicuramente entro i prossimi tre mesi affronteremo l’argomento». Non vuole prendere decisioni affrettate, non ce ne sarebbe motivo. Nell’estate che verrà compirà 36 anni e la sua idea è quella di avvicinarsi verso casa, a Tenerife, per la parte finale della sua carriera. E un’altra opzione è rappresentata poi dagli Emirati Arabi, che a più riprese hanno sondato il terreno per capire se ci fosse la possibilità di un suo “cameo” da quelle parti mettendo sul piatto offerte milionarie. Si vedrà più avanti, non c’è fretta di decidere. Oggi Pedro si vuole solo godere la sua Lazio. E se si creeranno i giusti presupposti, magari con qualche soddisfazione extra al termine del campionato, chissà...