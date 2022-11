Leiva e le vacanze romane: pranzo speciale con Felipe Anderson

ROMA - Pausa dai campionati e per chi non gioca in nazionale ecco il momento perfetto per incontrare vecchi amici. Lucas Leiva è da giorni a Roma, la sua città preferita dove ha trascorso cinque anni vestendo la maglia della Lazio. É tornato in Brasile, gioca nel Gremio, ma non perde mai occasione di tornare nella Capitale e incontrare i suoi vecchi amici. Ieri ha fatto pure visita a Formello, casa sua fino a qualche mese fa. E oggi pranzo speciale vista Colosseo in compagnia di Felipe Anderson (entrambi i giocatori accompagnati dalle rispettive mogli). Felipe ha scritto su Instagram: “Pranzo con un grande amico, persone speciali che sono sempre nei nostri cuori”. Una dedica ricca di emozioni per due amici che non si perdono mai di vista.