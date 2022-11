Luis Alberto può lasciare la Lazio: Siviglia e Atletico in corsa

ROMA - Luis Alberto in uscita dalla Lazio e in Spagna i rumors si sono moltiplicati. Il portale fichajes.com ha già stilato una lista di possibili pretendenti. E’ stato indicato il Siviglia, da sempre considerato in corsa per prendere il Mago. Ma il diesse Monchi ha continuamente smentito l’interesse. Oggi, però, il Siviglia è penultimo nella Liga e cerca colpi per gennaio. Luis Alberto è stato associato anche al mercato dell’Atletico Madrid perché Simeone è a caccia di alternative, in uscita ci sono De Paul (ex Udinese) e Lemar. De Paul è un’occasione ghiotta di mercato, era stato acquistato per circa 40 milioni, non s’è ambientato. Guadagna 3,5 milioni netti, più o meno è lo stipendio che percepisce Luis Alberto alla Lazio (con i bonus). Chissà che non diventi un’idea, rendendola fattibile. L’Atletico vorrebbe cedere De Paul per fare cassa, ma non chiude all’ipotesi del prestito. C’è una terza ipotetica pretendente per Luis Alberto, è il Valencia di Rino Gattuso. E’ il club con meno possibilità economiche, è a caccia di occasioni di valore.

I fatti Luis Alberto ha deciso di valutare il suo futuro lontano da Roma. Restare a dispetto di Sarri non ha senso. Nessuno ha interesse a proseguire questa disputa, neppure la Lazio. Ma è la società a trovarsi in difficoltà perché deve riuscire ad accontentare sia il tecnico che il giocatore. Sarri spera di utilizzare Luis Alberto come carta in uscita per arrivare ad altri acquisti, anche come pedina di scambio. Ha delle idee di mercato (tra queste può esserci Ilic del Verona), devono incastrarsi con gli scenari tecnici ed economici del club. Il diesse Tare, in sintonia con la You First, scuderia che gestisce Luis Alberto, dovrà risolvere il caso garantendo un rinforzo all’altezza dello spagnolo, per quanto ribelle pur sempre un signor giocatore. Non è facile piazzare il Mago, piace a tanti, ma ha un contratto fino al 2025 e un ingaggio alto.