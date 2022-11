Lazio, consegnato a Immobile il Premio Scopigno

ROMA - Presso il Centro Sportivo della S.S. Lazio a Formello, il Presidente dell’ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti, ha consegnato a Ciro Immobile il premio Manlio Scopigno 2022 come miglior giocatore della serie A. L’attaccante Immobile, in trasferta con la squadra a Firenze, non aveva potuto partecipare alla cerimonia di consegna dei premi Scopigno e Pulici. Per Immobile questo è il terzo premio Scopigno che va ad aggiungersi a quelli vinti nel 2018 e nel 2020.