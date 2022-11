Un incredibile Lotito: “Cragnotti, ti ringrazio”

ROMA - Incredibile a dirsi, incredibile a vedersi. Ci si può commuovere (se non viene voglia di ironizzare) davanti alla foto in pagina che mai nessuno avrebbe immaginato di guardare: Lotito e Cragnotti vis-à-vis, vicini vicini, mai così tanto, senza rancori, in un incontro senza precedenti, in una complicità quasi da amicizia, lieti e sorridenti dentro l’Auditorium della Conciliazione, ieri della Riconciliazione. Mai nessuno avrebbe immaginato di vedere insieme i due Papi laziali e di sentire parole di ringraziamento dell’attuale presidente della Lazio nei confronti dell’ex presidente della Lazio: «Mi ha fatto piacere vederti e ti ringrazio, questa società esiste anche grazie a te. Sei stato uno dei fautori», sono le memorabili parole rivolte da Lotito a Cragnotti. Il dolce sussurro è stato pizzicato ieri pomeriggio, quando l’Auditorium ha ospitato l’evento benefico “Sing a Song”, regia della So.Spe e di Suor Paola. Cragnotti era in platea, Lotito lo ha cercato e raggiunto. E’ stato lui a condurre il colloquio, spaziato dai sorrisi di Cragnotti che ha rivolto complimenti al presidente della Lazio.

Il cambiamento La foto con Cragnotti è una foto in cui Lotito è meno Lotito. Ma nell’universo del presidente da un po’ di tempo è cambiato tanto, gli amici hanno la faccia dei nemici e viceversa. Il Lotito della prima ora, presidente da combattimento, aveva fatto della lotta alla politica cragnottiana parte del mito fondativo della sua presidenza, un manifesto di resistenza al passato chiacchierato, ma sempre invocato dai laziali: «Quello di Cragnotti fa parte di un altro calcio, di una visione imprenditoriale non sana. Tant’è che poi la società stava per fallire», archivi lotitiani sono pieni di frasi così, anche dei riferimenti all’accollo dei debiti. Lotito e Cragnotti si puntavano tra loro come nell’epica classica, è stato così per più di un decennio. E’ stato un ribollire continuo di attacchi e contrattacchi. «Se vuoi vincere, devi spendere», diceva Cragnotti. Fin quando, ad agosto, davanti alla campagna di mercato faraonica firmata Lotito, anche lui ha ceduto: «Complimenti a Lotito, finalmente ha iniziato a pensare in grande e non solo al bilancio». Dev’essere stata questa frase a sciogliere Lotito, a creare i presupposti per l’incontro (casuale, ma autentico) di ieri, una reciproca accettazione.