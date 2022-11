Rinnovo Pedro, pressing Lazio: gennaio decisivo

ROMA - Domandone: resta o non resta? La Lazio non prepara la passerella d’onore per Pedro , prepara un nuovo contratto. Osannato da Sarri, adorato dai tifosi , ammirato da Lotito e Tare. La Lazio, oltre al rinnovo, continuerà a sedurre Pedro con l’idea di calcio globale di Mau e con l’idea di famiglia che offre lo spogliatoio di Formello. Tutti sperano che Pedrito firmi il rinnovo , che dica sì alla proposta che annullerebbe la scadenza del 2023 e allungherebbe l’accordo fino al 2024 . Da Formello era trapelata una delle condizioni contrattuali che regolavano l’accordo firmato nel 2021: un’opzione attraverso cui il club avrebbe potuto far scattare il rinnovo di un anno. Nessuna costrizione , la decisione sarà presa in sintonia. Pedro da tempo valuta l’idea di tornare in Spagna , di riavvicinarsi ai figli.

E nelle ultime settimane si sarebbe fatto vivo Xavi , allenatore del Barcellona , compagno di una vita in blaugrana, vorrebbe riportare a casa Pedro. Xavi lo corteggia da anni , provò a coinvincerlo a firmare per l’Al-Sadd quando ne era allenatore. Le tentazioni arriverebbero anche dagli Emirati Arabi , ci sono club pronti a ingaggiare Pedrito con i “ petrodollari ”. Lo spagnolo prima della sosta aveva assicurato a Lotito la disponibilità a trattare : «Non sarà un problema parlarne». Dopo la partita con la Juve è stato meno possibilista : «Se resterò? Non lo so. Non mi piace dire adesso di sì e poi sarà no. Ho parlato con il presidente dicendogli che stiamo lavorando bene e non è il momento di parlarne. Sicuramente entro i prossimi tre mesi affronteremo il discorso». La Lazio ha rispettato la posizione di Pedro , ma non ha allentato il pressing . Lotito e Tare proveranno a convocarlo e a chiudere a gennaio, entro la conclusione del mercato . Pedro ad inizio anno potrà già promettersi ad altri club.

L’offerta

Lo spagnolo resta una star per la Lazio, per lui non è prevista certo una carica di rappresentanza. Pedro è dentro le strategie di Mau, è dentro al gioco della Lazio, è dentro ai risultati. A luglio compirà 36 anni, è uno dei “forever young” del calcio. Pedrito funziona ancora dall’inizio, per quanto arrivi un po’ cotto nel secondo tempo. Funziona in corsa, quando spacca l’equilibrio con le sue scosse. E accende l’Olimpico con i suoi sprint, con i balli di “carrariana” memoria. Poiché la Lazio non si può montare e rismontare ogni anno, la conferma di Pedro permetterebbe a società e tecnico di confermare un attaccante che riesce ancora ad unire utile e dilettevole. Quando sta bene, quando non è costretto a giocare e rigiocare come accaduto nelle ultime settimane di campionato, è ancora il Pedro dei tempi belli, quello che puntava l’uomo, lo scartava e creava superiorità numerica, occasionissime.

La rinascita

Nella Lazio si è regalato una favola, Pedrito. Si è confessato nei giorni scorsi, ha espresso la gioia che prova nel vivere in Italia: «Sto molto bene. È un Paese simile alla Spagna dal punto di vista culturale. Mi sono trovato bene dal primo momento. I compagni sono stati incredibili, così come i tifosi. Il calcio si vive con moltissima passione e sono contento di giocare in una squadra come la Lazio, rappresenta i valori che sono legati anche alla mia persona. Il lavoro duro, l’umiltà, il sacrificio, l’armonia, il rispetto, l’allegria che si vive nello spogliatoio». Su tutto ciò fanno leva Lotito e Tare per convincere Pedro a firmare. E Sarri è pronto ad aiutarli. Pedrito era passato per sfinito e finito alla Roma, alla Lazio è rifiorito e riverito.