Lazio, gli ultimi sei mesi di Radu: ecco il suo futuro

ROMA - Il pallone nascosto a Rui Patricio, il ghigno beffardo, il modo per essere coinvolto e farsi apprezzare dai tifosi nel derby senza nemmeno scendere in campo. A gennaio si entrerà nei 6 mesi finali di Radu alla Lazio, bandiera e recordman di presenze, primatista di osmosi biancoceleste. Più romano che romeno, la battuta ripetuta nel corso della lunga militanza nella Capitale. Contratto fino al prossimo 30 giugno, l'ultimo della sua vita calcistica. È arrivata ai titoli di coda per sua scelta, non si vede con una maglia diversa da quella indossata per quasi l'intera carriera. Punta a chiudere bene, togliendosi qualche altra soddisfazione personale, infilando gli scarpini e una maglia da protagonista, seppur senza la continuità di una volta. Stefan non molla, finora è sempre stato tra i convocati, per infortunio non è mai uscito dalla lista. Il countdown è scattato, deve battere il tempo che scorre, le gerarchie fissate da Sarri, i possibili innesti dal mercato nel suo ruolo.

Storia La Coppa Italia e la Conference League possono regalargli nuove occasioni. Professionista esemplare, si allena al massimo con l'obiettivo di ritagliarsi altri momenti in primo piano. A breve compirà il 15esimo anniversario a Roma, il battesimo fu il 30 gennaio 2008, trasferta di Coppa Italia con la Fiorentina. Subito schierato al centro della difesa in coppia con Siviglia, esordio con vittoria in rimonta (1-2). La Lazio ora cerca un terzino sinistro sul mercato, Radu cerca qualche chance in più per aggiungere delle tacche alla collezione delle presenze: al momento sono 426, staccati da tempo Favalli (401) e Wilson (392). In questa stagione sono state soltanto 2 le apparizioni, entrambe in Europa League nelle prime gare contro il Feyenoord all'Olimpico e nella trasferta-disastro con il Midtjylland: 67 minuti complessivi nella fase a gironi.