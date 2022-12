Immobile e l’aneddoto su Zeman: “Diceva che gli rovinavo la squadra!”

ROMA - Zdenek Zeman grande ospite di Ballando con le Stelle su Rai 1. Due videomessaggi per lui arrivati da giocatori che porta nel cuore. Il primo: Beppe Signori. Il secondo: Ciro Immobile. Proprio l’attaccante della Lazio ha raccontato con simpatia: “È tanto che non ci vediamo. Non basterebbero 10 minuti di video per raccontare l'anno passato insieme, è stato pieno di emozioni e ci siamo divertiti un sacco. Storie e aneddoti? Ce ne sono tantissimi di quella stagione, ne dico uno, è quello che mi fa sorridere di più. A volte, all'intervallo, rientravamo negli spogliatoi sul 2-0 per noi. Magari con una mia doppietta. Lui però diceva sempre: "Bene tutti tranne Ciro, che mi sta rovinando la squadra! Ti mando un abbraccio mister". Il rapporto tra i due è rimasto speciale. Stima e affetto reciprovo tra un grande allenatore e un grande attaccante.