Ciro Immobile e Jessica, foto in pigiama: “Perfetti anche nell’imperfezione”

ROMA - Tutti per uno, uno per tutti. Un motto che calza alla perfezione per la famiglia Immobile: bella, unita e felice sotto gli occhi dei fan che suoi social apprezzano sempre le avventure di Ciro e Jessica. Proprio la moglie del bomber della Lazio, su Instagram, ha condiviso una bella foto allo specchio con tutti i bambini. In pigiama e in posa, con la didascalia che recita: “Siamo perfetti nella nostra imperfezione”. Giorgia, Michela, Mattia scatenato a terra e il piccolo Andrea, l’ultimo arrivato, in braccio al papà. Tra i commenti spuntano anche quelli di Zaccagni e Chiara Nasti. “Belli”, scrive l’esterno biancoceleste con la compagna che ha messo tutti cuori. Il legame tra le due coppie si è rafforzato molto con Jessica e Chiara che sono diventate mamme da poco e quasi in contemporanea. A Mattia e Ciro, già richiamati da Sarri agli allenamenti, il compito di fare i super papà.