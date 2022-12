Lazio, Sarri ritroverà Vecino a metà dicembre

ROMA - Torna Milinkovic , torna anche Vecino . L’eliminazione di Serbia e Uruguay restituisce gli unici due giocatori “mondiali” a Sarri . Vivranno qualche giorno di vacanza, entrambi sono attesi lunedì 12 dicembre a Formello . Lo staff medico valuterà le loro condizioni. Milinkovic è stato alle prese con un problema alla caviglia destra, si era fatto male a Torino contro la Juve , ha giocato le tre partite con la Serbia stringendo i denti. Sergej e Vecino dovrebbero partire per Belek (Turchia) con i compagni a meno che non si decida di lasciarli lavorare a Formello .

Il mini-ritiro turco non è stato ancora ufficializzato: la prima amichevole sarà disputata contro il Galatasaray (data da definire), si attende la programmazione della seconda amichevole (da disputare entro il 17 dicembre, giorno in cui si farà rientro a Roma). Si è ipotizzata una sfida con il Karagumruk di Pirlo, non ci sono conferme. Un terzo test potrebbe essere svolto all’estero intorno al 20 dicembre, facendo base a Formello. Sarri ieri ha confermato la doppia seduta nonostante il diluvio. In mattinata lavoro atletico (fermi Marcos Antonio febbricitante e Luis Alberto, in palestra). Il Mago è riapparso nel pomeriggio. Nessun caso, giurano.