Lazio, Felipe Anderson falso nueve: Sarri insiste, il vice Immobile è lui

ROMA - Sarri all'attacco. Anzi, il contrario: finalmente l'attacco a Sarri. Tutti a disposizione, il momento critico è alle spalle , si può tornare a sorridere immaginando il reparto al completo per quando ripartiranno gli impegni ufficiali. Tra un mese si ricomincerà a pedalare, bisogna contare sulle gambe di tutti. Immobile recuperato dal doppio infortunio muscolare , anche Zaccagni ha smaltito il guaio al polpaccio e si è riaggregato. Pedro ha superato il periodo condizionato dai dolori alla caviglia, Felipe Anderson non si è mai fermato. E in più ci sono Cancellieri e Romero, baby in erba alla ricerca di spazio e considerazione. Sei su sei, regolarmente in gruppo per gli allenamenti della preparazione-bis, appena scattata con il tecnico intenzionato a spremere la rosa in vista della seconda parte di stagione . Non gli è successo tante volte di avere con sé l'intero repertorio offensivo.

Le buone notizie dall'infermeria non hanno frenato le prove di Felipe Anderson da falso nueve . Con Immobile ai box si è adattato il brasiliano al centro del tridente, una posizione che sta proseguendo a ricoprire durante la sedute anche con il bomber biancoceleste ormai rientrato. Sarri crede nella versione 2.0 di Felipetto : le partite disputate da Atalanta-Lazio in poi hanno convinto l'allenatore nella bontà dell'esperimento. Continua a crederci, a insistere sulla soluzione, naturalmente sperando di non averne più bisogno. I test a Formello , in questi giorni di lavoro tattico, hanno ribadito comunque lo spostamento sulla fascia di Cancellieri con Anderson confermato punta nella formazione opposta a Immobile.

Gruppo

A gennaio, per rendimento e freschezza, si ripartirà con il tridente formato da Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro. Sono i tre in cima alle gerarchie. Pedro è il titolare aggiunto in grado di spaccare la partita, il fuoriclasse da giocarsi strada facendo. Le rotazioni, con l'inizio della Coppa Italia e con la Conference League prevista a febbraio, coinvolgeranno tutti. Vanno gestite le energie per evitare di rivivere settimane di emergenza come quelle a ridosso della pausa. Sarri è stato costretto ad affrontare la Juventus in trasferta senza Immobile e Zaccagni, entrambi out per infortuni muscolari. Anche con il Monza, tre giorni prima, Immobile era indisponibile, seppur entrato a 4 minuti dalla fine. La generosità si è trasformata in un affaticamento all'altra coscia, gli ha fatto alzare bandiera bianca per la sfida seguente in programma a Torino.

Armi

Sarri sorride per il presente e incrocia le dita per il futuro. Soltanto in 6 giornate su 15 ha potuto fare affidamento su tutte le pedine dell'attacco: in ordine contro Torino, Inter, Sampdoria, Napoli, Fiorentina e Spezia. Le restanti 9 gare sono state condizionate da uno o più forfait. Pedro non è stato convocato contro Bologna e Verona, Immobile aveva riportato la lesione al bicipite femorale nel primo tempo con l'Udinese saltando successivamente Atalanta, Salernitana, Roma e Juventus. Zaccagni, a settembre, aveva giocato a mezzo servizio con la Cremonese (72 ore prima non era stato convocato per il match con il Midtjylland), poi si è bloccato per gli ultimi due confronti contro Monza e Juve. La lunga sosta del Mondiale, per quanto anomala, ha riconsegnato tutti i calciatori offensivi a Sarri. Solo così si può andare all'attacco della Champions.