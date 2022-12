Lazio, l’ex Salas e il duetto con Ramazzotti: fan in delirio

CILE - Sul palco di Eros Ramazzotti ecco l’ospite che non ti aspetti: Marcelo Salas. L’ex attaccante di Lazio e Juve ha duettato con il cantante italiano a Santiago del Cile. Eros, con il suo world tour di ‘Battito infinito’, sta facendo il giro del mondo toccando tappe negli Stati Uniti e in America Latina. Marcelo è un suo grande fan e sul palco hanno cantato insieme dedicando un brano ad Aurora Ramazzotti, che il 4 dicembre ha compiuto 27 anni. “Un piccolo assaggio”, ha scritto l’ex attaccante su Instagram postando foto e video della serata. I due condividono anche la passione per la Juve. El Matador oggi è presidente e direttore sportivo del Deportivo Temuco. É rimasto nel mondo del calcio e guarda sempre con attenzione al campionato italiano. E le canzoni di Eros, anche se in spagnolo, lo fanno sentire più vicino al suo passato.