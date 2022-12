Lazio, avanti tutta sulla preparazione: riecco Marcos Antonio

FORMELLO - Lavorare e lavorare. Maurizio Sarri ha riacceso i motori nella sua Lazio e viaggia spedito verso la ripresa del campionato. Ferie finite la settimana scorsa e ora si fa sul serio. La settimana si è aperta con un’altra doppia seduta. Per domani stesso programma, mercoledì allenamento di pomeriggio, giovedì di mattina. Venerdì ancora doppio appuntamento. Sabato seduta mattutina e domenica riposo. Lunedì poi, ci dovrebbe essere la partenza per il ritiro in Turchia.