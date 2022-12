Renzi: “Al Thani è innamorato della Lazio”. Tifosi scatenati

ROMA - Una dichiarazione dell’ex Premier, Matteo Renzi, rilasciata a calciomercato.it su Twitch TvPlay, manda in tilt i social dei tifosi della Lazio. “Al Thani, patron del PSG, è innamorato pazzo della Lazio! Ogni anno chiede una maglia col suo nome a Lotito , firmata dai giocatori”, le parole di Renzi. E ancora: “Mi è capitato di vedere capi di governo grandi tifosi delle italiane. L’emiro del Qatar è tifosissimo della Lazio, è degli anni 80 e ha visto lo scudetto del 2000. Gli feci la maglia quando ero premier”. Sui social tifosi letteralmente scatenati. Tra il serio e il faceto una valanga di commenti: “Al Thani compra la Lazio e compra Ronaldo!”. E poi: “Lotito vendi la Lazio all’emiro del Qatar, per favore”.

La diatriba Renzi-Lotito

L'intervista di Renzi si era aperta con una critica a Lotito: “Perché la Premier League ha diritti tv 10-11 volte maggiori della Serie A? Colpa di gente come Lotito. Quando c’è un problema, anziché risolverlo, va in Parlamento a farsi fare l’emendamento”. Poi la risposta del patron della Lazio rilasciata all’Ansa: “Renzi , tra i più grandi esperti di conflitto di interessi, non perde occasione per acquisire visibilità sfruttando il mio nome”.