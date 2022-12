Felipe Anderson e la promessa alla Lazio: “Voliamo sempre più in alto”

ROMA - Esterno o attaccante . Felipe Anderson per la Lazio giocherebbe anche in porta pur di sentirsi importante e aiutare la squadra. Il suo ritorno è stato convincente. Quest’anno, nel pieno della sua maturità, sta vivendo forse la sua miglior stagione. E non vede l’ora di ripartire: “La pausa è un po’ particolare, ma lo sapevamo e ci siamo preparati per questo periodo di riposo. Abbiamo sfruttato al meglio questo momento perché adesso si riparte e dobbiamo avere tutta la motivazione e la freschezza nelle gambe per tornare nella miglior condizione possibile” , le parole rilasciate in una diretta social con Binance.

La voglia di Felipe

“Avevamo l’obiettivo di rimanere alti in classifica prima della pausa, ci dispiace di aver sbagliato qualche partita. Adesso è il momento di mettere a posto ciò che non è andato, dobbiamo spingere fino in fondo per raggiungere l’obiettivo. Se i tifosi della Lazio sono come quelli del Brasile? Sento lo stesso calore. Prima di venire qui mi dicevano che erano molto passionali. Sicuramente si possono paragonare a quelli brasiliani. Obiettivo? Vedere la Lazio che lotta li sopra a tutti i costi, che sia in una posizione in classifica alta. Devo dare il mio meglio, più del cento per cento perché è quello che posso fare per raggiungere questo traguardo”.