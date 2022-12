Lazio, Immobile re pure del digitale: token a ruba in poche ore

ROMA - Esordio boom per Ciro Immobile nel mondo dei token. Il bomber della Lazio, due giorni fa, ha lanciato la sua moneta digitale su Starcks. In poche ore tutti gli 1,7 milioni di token disponibili sono andati esauriti. La piattaforma online consente di acquistare e scambiare i token dei calciatori e di creare un legame diretto tra i tifosi ed il loro idolo di riferimento. Ciro è un mito dei tifosi biancocelesti e una bandiera del calcio italiano. Da poco si è appassionato di questo settore e a breve rilascerà altri token per i propri fan. Tra le Star Token della piattaforma, oltre al bomber laziale, ci sono Nico Gonzalez e Davide Frattesi. Queste monete digitali permettono di ricevere maglie, memorabilia di gioco e gadget autografati. E si possono vincere esperienze esclusive con i giocatori della piattaforma.