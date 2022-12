Lazio, cambia la meta del ritiro: ecco dove sarà

ROMA - Maurizio Sarri continua ad allenare la sua Lazio nel centro sportivo di Formello. Oggi altra doppia seduta, per domani invece solo allenamento di mattina (ore 10.30), prima di mandare tutti a casa a preparare le valigie. Domenica di riposo, lunedì la partenza per il mini ritiro in Turchia. La meta non è più Belek, ma Manavgat, altra località marina. Confermate le due amichevoli con Galatasaray e Hatayspor. Orientativamente si giocheranno il 13 e il 16 dicembre. Tutto ancora da confermare. Un'altra sfida potrebbe essere disputata in Italia o in Spagna il 23 del mese prima del rompete le righe di Natale. Dopo le feste la Lazio tornerà a lavorare a Formello per preparare la partita contro il Lecce del 4 gennaio.