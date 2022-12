Lazio, giallo Romero: rischia di partire per il Sub20

ROMA - Convocato, non convocato. Parte, non parte. C’è un giallo Romero. Non c’entra il mercato, neppure il rinnovo. È stato in ballo per entrare nella lista dei convocati di Javier Mascherano, cittì dell’under 20 dell’Argentina che prepara il Campionato Sudamericano Sub-20. Il torneo si disputerà in Colombia dal 19 gennaio al 12 febbraio e varrà per la qualificazione ai Mondiali programmati in Indonesia tra maggio e giugno. Romero non è stato inserito nelle convocazioni di tre giorni fa fatte da Mascherano per la settimana di allenamenti che inizierà lunedì e che coincide con il mini-ritiro turco organizzato dalla Lazio. Partirà con i biancocelesti. Ma a Formello non escludono il rischio che venga chiamato dall’Argentina direttamente a gennaio. Il Sub20 non è una data Fifa, dunque obbligatoria. La decisione, in caso di convocazione, toccherebbe alla società e al giocatore. Senza dimenticare Sarri. Ci sono varie ricostruzioni rispetto al caso Romero. C’è chi fa notare che Mascherano non ha chiamato giocatori professionisti. Le scelte le avrebbe fatte e questo potrebbe essere un punto a favore della permanenza di Romero a Roma. È già tra i big della Lazio pur avendo compiuto 18 anni da poche settimane ed essendo in attesa di firmare un contratto quadriennale, la firma è slittata ad inizio gennaio.

La promozione Sarri spera di avere Romero tutto per sé. Perderlo tra gennaio e febbraio sarebbe un colpo, proprio ora che l’argentino è entrato realmente nelle rotazioni. Dopo il gol al Monza, Mau lo ha promosso titolare contro la Juve, preferendolo a Cancellieri, fino a poco tempo fa in vantaggio nelle gerarchie. Il Comandante, nel prepartita con la Juve, aveva spiegato così la decisione di lanciare Romero titolare per la prima volta: «È un messaggio, un premio per il ragazzo. Contro il Monza ha fatto un ingresso di gran livello e ho ritenuto giusto premiarlo con un’esperienza forte». Nelle prove della pausa mondiale Romero e Cancellieri sono stati provati sempre a destra, schierati in due formazioni diverse. L’apprendistato di Romero continuerà, ma ha già dimostrato di meritare spazio anche dall’inizio, non solo per manciate di minuti subentrando.