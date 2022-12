Lazio, Immobile: "La doppietta alo Stadium emozionante, ma i derby..."

"I derby in cui ho fatto gol sono le partite più emozionanti". Ciro Immobile è stato inserito nella lista della Goal50 , che eleggerà il migliore calciatore dell'ultimo anno solare, grazie ai voti dei tifosi di oltre 150 nazioni diverse. L'attaccante della Lazio, che nel 2022 ha segnato 23 reti con la maglia biancoceleste, è stato inserito in questa graduatoria per la seconda volta dopo il 2020, anno in cui vinse la Scarpa d'Oro davanti a Lewandowski e Cristiano Ronaldo, grazie alle 36 messe a segno nella Serie A 2019/2020.

"Maradona e Van Basten le leggende"

"Di partite che mi hanno segnato ce ne sono tante - ricorda Immobile - quella che ricordo con più emozione è l'esordio in Serie A e il debutto in Nazionale, mi hanno permesso di approcciare al mondo dei professionisti. All'Olimpico sono tutte partite molto belle e sentite, ma i derby in cui ho segnato sono sicuramente le migliori". Tanti gli avversari di spessore affrontati sul campo. "Mi è sempre piaciuto affrontare giocatori forti, come Chiellini per esempio. Ricordo una doppietta segnata allo Juventus Stadium, quel giorno già era stato bello confrontarmi contro di lui, poi segnare è stato ancora più emozionante". Chiusura dedicata alle leggende. "In Italia abbiamo avuto tanti attaccanti forti, citarne uno solo sarebbe riduttivo, ma direi quelli che hanno scritto la storia di questo sport come Maradona o Van Basten. Non ho avuto la fortuna di viverli, ma nei video ho visto tutte le loro gesta".