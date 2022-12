Diretta Galatasaray-Lazio ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TURCHIA - La Lazio sfida il Galatasaray, prima amichevole in terra turca dove Sarri ha deciso di far scattare la fase due della preparazione invernale. Dopo gli allenamenti a Formello, ora si fa sul serio. La squadra di Istanbul è seconda in Super Lig a -2 dalla capolista Fenerbahce. I biancocelesti sono al completo, rientrati pure Vecino e Milinkovic di ritorno dall’esperienza del Mondiale con Uruguay e Serbia terminata per entrambi alla fase a gironi. Ci sarà spazio per tutti. Test importante per riprendere subito ritmo partita e capire a che punto sia la squadra sul piano fisico. Sarri vuole ripartire subito al top.