Incredibile Leiva: problemi cardiaci, stop agli allenamenti

ROMA - Una brutta notizia per Lucas Leiva. L’ex Lazio, in estate ritornato al Gremio, è stato fermato dai medici dopo dei controlli di routine: alterazione cardiaca il motivo. Niente allenamenti, stop all’attività fisica in attesa di svolgere altri esami più approfonditi. Lo ha comunicato il club brasiliano in una nota, condivisa poi dallo stesso centrocampista 35enne: “Il Dipartimento Medico del Gremio comunica che l'atleta Lucas Leiva ha presentato, negli esami di routine pre-stagionali, un quadro di alterazione del ritmo cardiaco e quindi è esonerato dalle attività fisiche fino al completamento degli esami supplementari". Lucas spera che non si tratti di nulla di grave, vuole continuare a giocare per il club che lo ha lanciato nel grande calcio prima di vestire le maglie di Liverpool e Lazio. Tra i messaggi di incoraggiamento spunta quello di Felipe Caicedo: “Buona guarigione fratello, tornerai più forte”.