La Lazio sbarca su TikTok: ecco il primo video per i tifosi

ROMA - La Lazio, negli ultimi mesi, ha dato una forte sterzata nell’ambito della comunicazione. I social sono sempre più al centro del club biancoceleste. Una notevole spinta fatta di immagini e video ha permesso al canale ufficiale Instagram della società di arrivare e superare il milione di fan. E da oggi ecco l’apertura di TikTok, social rivolto più ad un pubblico giovane e adolescenziale. Nel primo video si vedono una serie di ‘aperture’: dall’armadio al mattino, alla portiera della macchina prima di uscire. Sino all’apertura del grande cancello del centro sportivo di Formello. I tifosi intanto, hanno risposto subito presenti: in tantissimi, in poche ore, si sono iscritti al nuovo canale della Lazio per vedere, sempre più da vicino, le avventure dei giocatori e tanto altro.