Lazio, giovedì test con l'Almeria

ROMA - Super allenamenti, due amichevoli, due vittorie, sette gol segnati con sette marcatori diversi, il ritorno di Milinkovic in campo, ma «qualche difetto difensivo da correggere». Sarri ha riportato la performante Lazio in Italia ieri, oggi la lascerà libera, la ripresa è stata fissata per domani pomeriggio (14,30). A Formello si lavorerà anche martedì mattina, in serata è prevista la cena di Natale in un famoso hotel di Monte Mario. Mercoledì, dopo l’allenamento mattutino, i biancocelesti partiranno per la Spagna, faranno base ad Almeria. Giovedì pomeriggio è prevista la terza amichevole della pausa (Almeria-Lazio), si giocherà alle 18,30 al Power Horse Stadium. Gli spagnoli sono quattordicesimi in Liga. Sarri chiuderà la seconda fase della preparazione venerdì, antivigilia di Natale (allenamento mattutino). Il 24, il 25 e il 26 la Lazio sarà libera. Tornerà in campo il 27 pomeriggio.

I rientri

Mau ha ritrovato Immobile, Zaccagni e Lazzari. Ha inserito di nuovo Milinkovic e Vecino dopo gli impegni al Mondiale. Sergej è stato sganciato in corsa contro l’Hatayspor, si procede con cautela per non sovraccaricare la caviglia destra infortunata a Torino con la Juve e che l’ha tormentato in Qatar. Sta meglio, si era sottoposto a terapie in Serbia, prima di rientrare a Formello. Aveva saltato l’amichevole con il Galatasaray. Sarri voleva farlo giocare, il Sergente ha preferito non rischiare la caviglia e soprattutto ha voluto aggiungere un allenamento all’unica seduta che aveva svolto dopo 10 giorni di riposo. Sarri e lo staff lo faranno lavorare in modo specifico per riportarlo al top in tempi più o meno brevi. Quantomeno per averlo pronto in vista di Lecce-Lazio del 4 gennaio. Il tecnico spera di potersi rituffare in campionato avendo l’organico a disposizione. Non s’aspettava molto dal mercato già a novembre, prima dello stop. Oggi non s’aspetta nulla per quanto chieda un terzino sinistro e non disdegni l’arrivo di un vice Immobile. Lotito e Tare, sempre a novembre, gli avevano garantito il massimo impegno per rinforzare la fascia sinistra rintracciando un terzino giovane, non un titolare. Considerano Marusic la prima scelta, almeno fino a giugno. Il piano della società era cedere Kamenovic in prestito e sostituirlo. Si possono chiudere operazioni con la stessa formula e con gli stessi parametri economici. Kamenovic, ad esempio, guadagna 400 mila euro a stagione. Se libererà lui il posto, per sostituirlo bisognerà acquisire un terzino che pesi a bilancio per gli stessi costi. I vincoli legati all’indice di liquidità e il debito fiscale-retributivo che pesa su alcuni club di A (Lazio compresa), e per il quale si confida nella rateizzazione, per adesso impongono condizioni restrittive.