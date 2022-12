Lazio, amichevole con l’Almeria: data e dove vederla in tv

ROMA - La preparazione invernale in casa Lazio prosegue. E giovedì 22 dicembre, presso il Power Horse Stadium di Almeria, la squadra di Sarri disputerà un’amichevole internazionale contro la formazione allenata da Cesc Rubí. Sarà dunque il terzo (e ultimo test) per i biancocelesti dopo le partite disputate in Turchia contro Galatasaray e Hatayspor. Il match contro gli spagnoli è in programma alle ore 18:30 e sarà trasmesso su Sky Sport Football HD (canale 203) e in streaming su Sky Go. Si tratta di un test importante per la Lazio, chiamata a confermare le ottime prestazioni viste in terra turca (dove sono arrivate due vittorie). Poi dopo il ritorno dalla Spagna, Sarri concentrerà tutte le energie fisiche e mentali alla partita contro il Lecce del 4 gennaio, che segna la ripartenza della stagione.