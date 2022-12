Lazio, il programma per le feste: Sarri dice stop per Natale

ROMA - La Lazio ha chiuso la preparazione invernale con l’amichevole contro l’Almeria. Ultimo allenamento a Formello nella giornata di oggi, poi tutti a casa per il Natale. Venti giorni di ritiro tra Formello e Turchia, 35 allenamenti, tre amichevoli. Due vinte contro Galatasaray e Hatayspor, una persa in Spagna. Sarri ha predisposto tre giorni di vacanza: 24, 25 e 26 cancelli chiusi nel centro sportivo. Il ritrovo è fissato per martedì 27 alle 14,30. Da lì in poi si inizierà a pensare sul serio al match del 4 gennaio con il Lecce, che segnerà la riapertura della stagione. Ci sarà un calendario fitto con in mezzo anche l’impegno di Coppa Italia del 19 gennaio previsto contro il Bologna all’Olimpico. Servirà il massimo da tutti, la Lazio vuole una ripartenza sprint.