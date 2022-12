Lazio, gli auguri di Natale di Lotito: "Siamo come una famiglia, ci aiutiamo l'un l'altro"

ROMA - "Il Natale è l'occasione per ritrovarsi in un clima di unione e serenità. La Lazio è come una famiglia, dove ognuno ha un proprio ruolo e deve aiutare l'altro". Così il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, si rivolge ai tifosi biancocelesti augurando loro di trascorrere un sereno Natale. "Ho sempre creduto nello spirito di squadra necessario per fare la differenza e ottenere risultati importanti in campo e fuori", sottolinea il numero uno del club capitolino. "Sono orgoglioso di essere il Presidente di questo club dove si respira un clima straordinario".