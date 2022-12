Lazio, i sogni di Immobile: ecco i record nel mirino nel 2023

ROMA - Carico, affamato, voglioso di tornare. Ciro Immobile è pronto a salutare il 2022 e iniziare alla grande il 2023. Ha chiuso la stagione in infermeria, qualche acciacco di troppo lo hanno tenuto fuori dal campo per troppo tempo. Ora scalpita. Per il nuovo anno ha un record nel mirino: diventare per la quinta volta capocannoniere in Serie A proprio come Gunnar Nordahl. Ad oggi la classifica marcatori la comanda Osimhen con 9 gol. Ciro, fermato dagli infortuni, è distante 3 lunghezze. Dal 4 gennaio riparte la sfida, vuole confermarsi per l’ennesima volta.