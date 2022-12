Lazio, Immobile la certezza di inizio anno: il dato che impressiona

ROMA - Ciro Immobile, alla prima partita dell’anno, si presenta sempre al solito, mai noioso, modo: con un gol. C’è un dato incredibile che l’attaccante della Lazio si porta dietro da quando è a Roma. Al primo incontro di gennaio lui va in rete . Non ha mai mancato un anno e tenterà anche questa volta, il 4 gennaio a Lecce, di mantenere la tradizione. Avversari avvisati.

Il ritmo incredibile di Immobile

È l’8 gennaio del 2017, primo inverno di Ciro Immobile alla Lazio. Gol al match inaugurale dell’anno contro il Crotone. Il 6 gennaio del 2018 ne fa addirittura 4 alla Spal (risultato finale di 5-2). Venti gennaio 2019, Ciro in rete contro il Napoli nella sconfitta per 2-1. E ancora: 5 gennaio 2020, doppietta al Brescia; 3 gennaio 2021 firma sull’1-1 con il Genoa. E 6 gennaio 2022 gol all’Empoli nel frizzante pareggio per 3-3. Prima partita dell’anno sempre in gol, una tradizione natalizia firmata Ciro. Contro il Lecce sogna di iscriversi ancora sul registro dei marcatori. Deve segnare per riprendere la scalata verso la vetta della classifica capocannonieri.