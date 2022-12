Lazio, Felipe Anderson ricorda Pelé: “Un onore indossare la sua maglia”

ROMA - Felipe Anderson e il ricordo di Pelé. La morte del campionissimo ha sconvolto l’intero mondo del calcio e non solo. E il brasiliano della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, lo ha voluto ricordare evidenziando un legame particolare: “Quando sono andato al Santos e ho visto che lui era lì e quel che ha fatto per il club, avevo il sogno di indossare la maglia numero dieci e ce l’ho fatta. È un onore aver avuto un riferimento come lui nel calcio mondiale e essendo brasiliano, aver giocato nella sua stessa squadra, indossando la maglia numero 10 ho ancora i brividi. È una leggenda, siamo tristi per quel che è accaduto”.

Felipe Anderson e il ricordo per Pelé

"Ho visto tutti i video possibili che ci sono su di lui e mi sono innamorato delle giocate e della sua velocità. Mi faceva piacere vederlo nelle partite importanti ed era una responsabilità indossare la sua maglia. Avevo 17 anni, era una motivazione. Non ho avuto occasione di parlarci, lo vedevo quando vincevamo titoli. Nessuno riusciva a parlarci tanto perché eravamo troppo emozionati”.

L’anno alla Lazio

“Quando sono tornato tutti mi chiedevano del Felipe del 2014, io gli dicevo che ero più forte e non ci credevano perché non giocavo da due anni. Oggi il calcio è molto fisico, dobbiamo essere preparati mentalmente e fisicamente e fare le cose giuste. Quest’anno sono stato concentrato in alcune partite tutto il tempo e mi ha dato la consapevolezza che posso fare meglio. Questo dà l’esaltazione della tecnica e delle giocate che mi appartengono. Augurio? Saluto i tifosi e faccio gli auguri alla famiglia, speriamo di portate la Lazio ai primi posti. Lottiamo per voi e continuate a sostenerci come sempre”.