Lazio, Curva Nord chiusa un turno per i cori razzisti di Lecce

ROMA - Curva Nord chiusa per una giornata. Questa la sanzione inflitta alla Lazio dal giudice sportivo della Serie A a seguito degli ululati razzisti nei confronti di Banda e Umtiti arrivati dal settore dei tifosi biancocelesti durante la partita persa in casa del Lecce. Un episodio che aveva costretto l'arbitro a sospendere momentaneamente il match del Via del Mare e chiedere l'intervento dello speaker dello stadio. Un episodio condannato anche dal club del presidente Claudio Lotito che si è espresso sull'accaduto attraverso un comunicato ufficiale.