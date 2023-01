Luis Alberto, rientro con show nella partitella della Lazio

ROMA - È rimasto fuori dai convocati per infortunio a Lecce, ha fatto il fenomeno in allenamento a Formello il giorno successivo. Pare aver recuperato quasi del tutto, Luis Alberto, dal fastidio al collaterale e al gonfiore del ginocchio dovuti a un colpo subito nell'amichevole con l'Almeria dello scorso 22 dicembre.

Recupero Lo ha dimostrato con una grande prestazione nella partitella a campo ridotto (e a ritmi molto blandi, va sottolineato) della seduta di ieri, quella riservata soltanto i calciatori non utilizzati al Via del Mare dal primo minuto. Lo spagnolo era in campo e a giudicare dalle due reti realizzate non è apparso più dolorante negli appoggi sul sinistro, come gli era capitato invece nei giorni precedenti. Il Mago ha illuminato il centro sportivo con una doppietta di pregevole fattura: il primo gioiello è stato un pallonetto che si è infilato all’incrocio, il secondo un destro da fuori finito all’angolino. Segnali incoraggianti in vista della prossima gara con l'Empoli, quando tornerà tra i convocati e proverà a giocare. In questo momento c'è bisogno anche di lui, d'altronde, del suo genio e della sua qualità superiore alla media. A patto che realmente la situazione sia quella descritta dal ds Tare e da Immobile, ossia che non esista nessun caso Luis Alberto e che il giocatore sia pienamente dentro al progetto.

Mercato Il capitano della Lazio ha detto di aver parlato con il compagno di squadra, di vederlo bene e motivato. Allo stesso tempo, però, ci sono sempre le questioni di mercato da tenere in considerazione, così come la sua voglia (mai nascosta) di tornare in Spagna e di essere addirittura disposto ad andare al Cadice (non esattamente un club di prima fascia), pur di avvicinarsi a casa e stabilirsi di nuovo in Andalusia: «Ha detto che fino a quando resterà qua darà il massimo e farà quello che ha sempre fatto», ha sottolineato Ciro nel post-partita di Lecce, ma aggiungendo che se dovesse arrivare un'offerta adeguata per Luis Alberto, allora probabilmente se ne andrà. Un bel dilemma, una situazione che resta in bilico e che per forza di cose spinge a essere un po' maliziosi nel vedere lo spagnolo allenarsi sul campo di Formello, solamente poche ore dopo aver pubblicato sui social la classica foto di rito degli infortunati, quella in cui ha certificato la sua presenza davanti alla televisione per assistere da tifoso alla partita dei compagni di squadra. A maggior ragione per il modo in cui è andata a finire al Via del Mare, sarebbe stato certamente più utile avere il suo supporto sul terreno di gioco, rispetto alle emoticon del muscolo e dell'aquila postate su Instagram.