Lazio, buon compleanno: ecco il programma dei festeggiamenti

ROMA - La rimonta con l’Empoli non può rovinare il compleanno della Lazio. C’è amarezza per il 2-2 all’Olimpico, ma il 9 gennaio è da 123 anni un giorno di festa. I tifosi nella notte si sono radunati a Piazza della Libertà, luogo simbolo che ha fatto da scenario alla fondazione firmata da Luigi Bigiarelli e altri otto ragazzi nel lontano 1900. E le celebrazioni proseguiranno per tutto il giorno . La Lazio Atletica Leggera provvederà al posizionamento di un leggio e all’aggiornamento dei pannelli del Giardino Luigi Bigiarelli. Alle 15.30, nella Sala Tevere della Regione, la Fondazione Lazio organizzerà “Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà”: un'introduzione di 6 progetti del 2023 e un calendario speciale ispirato ai manga giapponesi. Poi alle 18.30, al Circolo Canottieri Lazio, si terrà la presentazione del libro del giornalista Francesco Troncarelli dal titolo “Come eravamo: quelli che hanno portato il tifo in curva”. Prefazione speciale di Giancarlo Oddi. Alle 20 invece verranno consegnati i “Premi Luigi Bigiarelli 2023 ”: una lista di riconoscimenti che prevede la presenza di Ciro Immobile, Gabriele Paparelli e Giorgio Sandri.

La Lazio calcio

In serata la Lazio si ritroverà a cena nello stesso hotel, in zona Monte Mario, che ha ospitato la squadra per Natale due settimane fa. Questa volta i calciatori saranno presenti anche con le rispettive famiglie. Con loro staff tecnico e la dirigenza al completo. Un brindisi per i 123 anni di storia della società e per tanti obiettivi da centrare tutti insieme.