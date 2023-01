Lazio, Luis Alberto c’è: i numeri contro l’Empoli sono da top player

ROMA - Dentro o fuori il progetto Lazio? Luis Alberto risponde sul campo. Ha messo da parte le voci di mercato che lo vedrebbero, per l’ennesima volta, lontano da Roma. Si è messo alle spalle pure il problema al ginocchio, tornando così titolare all’Olimpico per la (sfortunata) partita contro l’Empoli. Nel mare di amarezza dopo la rimonta subita c’è una luce accesa dal Mago, grande protagonista della partita. Della serie: quando vuole ed è in forma rimane quel giocatore imprescindibile per una Lazio che vuole sognare in grande.

Luis Alberto, numeri alla mano

Giostra e distribuisce palloni. Le azioni pericolose della Lazio passano sempre dai piedi di Luis Alberto. Contro l'Empoli sono 19 i passaggi riusciti sulla trequarti. Nessuno meglio di lui. Come con le occasioni da gol, 5, più di Felipe Anderson e Immobile. E ancora: 87 palle giocate (il migliore tra i 22 giocatori in campo), 63 passaggi riusciti (meglio solo Ismajli con 67) e 4 passaggi chiave. Quarto giocatore biancoceleste per chilometri percorsi (11.381) e ben 5 palloni recuperati. Senza dimenticare l’assist per il gol di Felipe Anderson. Luis, da quando gioca in Serie A (stagione 2016/2017), ha centrato il 50esimo passaggio vincente. Staccato il Papu Gomez (49), Insigne (48) e Calhanoglu (47). Segno che quando sta bene è un giocatore fondamentale per una squadra che sogna grandi obiettivi.