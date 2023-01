Pedro, il rinnovo con la Lazio ora è un mistero

Il ruolo

Pedro oggi ha 35 anni, ha scelto la Lazio a 34 anni. Non era tempo di revival, si sentiva ancora al top, pronto per continuare a giocare a grandi livelli. Ha creduto alle promesse di elisir di Sarri e nella prima stagione ha centrato la doppia cifra di gol tra campionato (9) ed Europa League (uno), in più ha offerto 5 assist totali. Quest’anno, dopo un inizio complicato causato da un infortunio ad una caviglia, ha garantito 4 gol (2 in campionato, 2 in Europa) e 3 assist. Sarri l’ha utilizzato di più in corsa in campionato (9 subentri su 15 presenze), l’ha sganciato da titolare in Europa (3 volte, 2 i subentri). A Lecce l’aveva scelto dal primo minuto, contro l’Empoli l’ha fatto partire dalla panchina. Pedro è tra i big da ravvivare, Sarri s’aspetta una seconda parte di stagione scoppiettante, diversa da quella scorsa. Da gennaio a maggio 2022 ha segnato solo due gol ed è stato condizionato dall’infortunio ad un polpaccio, era il mese di aprile. Aveva colpito solo contro il Napoli e nell’ultima giornata contro il Verona. Serve un contributo di gol diverso per l’aggancio alla Champions. L’esempio. Campioni come Pedro, i forever young, vanno avanti nel calcio perché sono animati da una passione innata e infinita, messa al servizio degli allenatori, dei compagni, delle squadre in cui militano. E’ per questo che la Lazio non ha intenzione di perderlo, è per questo che è disposta ad aspettare il momento giusto per sottoscrivere il rinnovo dello spagnolo. La popolarità di Pedrito è stata plebiscitaria fin da subito. All’Olimpico si è cantato e si canta “Pedro-Pe”, la hit della Carrà aggiornata e remixata. Pedrito è diventato l’uomo derby laziale. Ha colpito l’anno scorso, nel giorno del 3-2. E’ stato decisivo quest’anno, nel giorno dello 0-1, piombando addosso a Ibañez e spalancando la porta a Felipe Anderson. A 35 anni, se in forma, è ancora da Super Rumbas (tanto per restare in tema Carrà).