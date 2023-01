Lazio, baby arrivi: dopo Balde sbarca Cesari in attesa di Cogo

ROMA - Rinforzi di gennaio per festeggiare a metà maggio. Ufficializzato l'acquisto di Simone Cesari, classe 2004, terzino che può essere utilizzato anche da difensore centrale. Il ragazzo ha firmato ieri mattina, l'annuncio è stato dato dal Trastevere, squadra da cui è stato prelevato: «Un altro di noi compie il grande salto e approda tra i professionisti», ha scritto il club di provenienza sui social. Non sarà l'unico innesto biancoceleste per la Primavera in questa sessione di mercato: a breve dovrebbe essere chiuso l'accordo con l'Este, società di Serie D, per l'arrivo di Giovanni Cogo, attaccante 2006 che in stagione ha fatto la spola tra le giovanili e la prima squadra. Si attende ancora l'ufficialità per Mahamadou Balde, attaccante esterno-seconda punta, fratellino di Keita Balde Diao, ex calciatore della Lazio dal 2011 al 2017. Il classe 2004 nei giorni scorsi ha raggiunto Formello e ha firmato il contratto, per la fumata bianca si attendono le controfirme da parte del presidente Lotito e della Nocerina. Da qui alla chiusura del mercato saranno aggiunti altri rinforzi per dare una mano a Sanderra nella corsa alla promozione: ora la Lazio è seconda in classifica a -1 dal primo posto.