Sassuolo-Lazio, i convocati di Sarri: si rivede Fares

ROMA - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Sassuolo (ore 12:30) al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Adamonis, Maximiano, Provedel; Casale, Fares, Hysaj, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. Da notare il rientro di Fares, fermo da un anno dopo il grave infortunio al ginocchio e il problema muscolare di dicembre. Maglia numero 96. Oggi sarà in vetrina, visto che di fatto è un calciatore che non rientra più nei piani biancocelesti ed è sul mercato. La Lazio aspetta l'offerta giusta per liberare così un posto, sbloccare l'indice di liquidità e chiudere l'affare Luca Pellegrini.