Lazio, Immobile ko per infortunio: ecco le sue condizioni

REGGIO EMILIA - Alza bandiera bianca Ciro Immobile. Al 15' del match contro il Sassuolo lascia il campo per un problema fisico. Dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolare alla coscia. Risentimento alla coscia destra, non la stessa gamba del lungo stop. Prima il richiamo alla panchina, poi il cambio con l'inserimento di Pedro e Felipe Anderson spostato punta centrale. L'attaccante biancoceleste dovrebbe essersi fermato in tempo chiedendo subito il cambio. Breve chiacchierata con Sarri, poi si è seduto in panchina con aria sconsolata. Un problema in più per il tecnico che deve rinunciare al suo bomber.