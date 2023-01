Lazio, Patric punta la Coppa Italia: “Serve la carica di Mihajlovic”

ROMA - La Lazio e la voglia di Coppa Italia. Giovedì la sfida contro il Bologna per andare avanti e inseguire uno degli obiettivi della stagione. Per presentare la sfida che andrà in scena all’Olimpico alle ore 18, Patric ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato: “Sappiamo cosa rappresenti per noi la Coppa Italia e le soddisfazioni che ci ha dato. È una competizione in più ed è sempre bello portare a casa un titolo. Da domani penseremo partita per partita. Non sarà facile. Penso che dopo la sosta non abbiamo cominciato in maniera giusta. Dobbiamo ripartire da Sassuolo, è stata una vittoria fondamentale. Vogliamo rimanere attaccati alta classifica. A Sassuolo è sempre difficile vincere”.