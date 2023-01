Lazio, Felipe Anderson centravanti funziona: ecco tutti i numeri

ROMA - Mercato aperto e Lazio a cerca di un attaccante. Non per forza un vice-Immobile, visto che Sarri va avanti con Felipe Anderson falso nove. E la scelta sembra funzionare. Il brasiliano, decisivo con un suo gol in Coppa Italia per battere il Bologna, sta impressionando in un ruolo non di certo suo. La scommessa di Sarri, già vista nella passata stagione, paga. Per un paio di volte si è visto Pedro al posto di Ciro, ma poi sempre Pipe. È arrivato a 7 reti stagionali (come Zaccagni) e bomber Immobile, spesso frenato dagli infortuni, è a quota 8. In scia al re.