Lazio in trepidazione: in arrivo il controllo per l'infortunio di Immobile

INVIATO A FORMELLO - Ciro Immobile attende gli esami di controllo. Sono previsti tra oggi e domani, la Lazio non ha fatto sapere con certezza quando. Verrà stabilito nelle prossime ore, anche in base alle sensazioni del centravanti durante le terapie di questa mattina. Potrebbero essere fissate per domani, se non addirittura slittare a giovedì. Il capitano si è fermato al Mapei per una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Sarri auspica un recupero veloce. Lo staff medico della Lazio non ha fatto trapelare previsione sui tempi.